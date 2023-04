Assises Anvers - Betin Azemi condamné à 30 ans de prison

Ismet Osmanay était allé chercher sa belle-fille et son fils à l'école primaire à Deurne, le 14 juin 2021. De nombreux témoins ont vu Betin Azemi, vêtu d'un costume, s'approcher de la victime et l'attaquer avec un couteau. Ses enfants ont crié de peur. Pendant ce temps, l'accusé a continué à donner des coups de couteau alors qu'Ismet Osmanay était déjà tombé au sol. La victime a reçu une quinzaine de coups de couteau et est décédée sur place. (Belga)