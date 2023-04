Challenger de Rome - Joris De Loore qualifié pour les demi-finales

Le Brugeois de 30 ans, 198e mondial, a pris la mesure du Zurichois de 29 ans, 195e mondial, en trois sets 5-7, 6-1 et 6-4 au bout de 2 heures et 28 minutes de jeu. En demi-finales, le numéro 4 belge rencontrera le qualifié indien Sumit Nagal (ATP 347), 25 ans, pour une place en finale. Joris De Loore a joué deux finales Challenger cette saison à Oeiras 1 (victoire) et Oeiras 2 (défaite). La semaine dernière il a en revanche été éliminé au premier tour d'un autre rendez-vous à Oeiras 3, au Portugal toujours. Dans la capitale italienne, Joris De Loore avait éliminé Michael Geerts (ATP 216) au premier tour. Les deux Belges avaient été éliminés ensemble ensuite mardi au premier tour du double. (Belga)