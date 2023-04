Challenger d'Ostrava - Gauthier Onclin éliminé en quarts de finale

Le Liégeois, 214e joueur du monde, a été battu en trois sets par le Tchèque Zdenek Kolar (ATP 206), 26 ans, 6-2, 2-6 et 6-4 au bout d'une lutte de 2 heures et cinq minutes. L'Ebennois de 22 ans disputait à Ostrava sa 3e demi-finale cette saison sur le circuit Challenger après Louvain-la-Neuve en janvier et Rovereto en février. Il devrait effectuer son entrée dans le top 200 mondial, une première en carrière. Raphael Collignon, 21 ans, 211e à l'ATP, avait lui été éliminé au premier tour de ce rendez-vous en République Tchèque. (Belga)