ChatGPT de nouveau autorisé en Italie

"ChatGPT est de nouveau disponible pour nos utilisateurs en Italie. Nous sommes ravis de leur souhaiter à nouveau la bienvenue et restons engagés dans la protection de leurs données personnelles", a indiqué un porte-parole de OpenAI. L'Autorité italienne de protection des données personnelles avait bloqué fin mars ChatGPT, qu'elle accusait de ne pas respecter la réglementation européenne et de ne pas avoir de système pour vérifier l'âge des usagers mineurs. L'Autorité reprochait aussi à ChatGPT "l'absence d'une note d'information aux utilisateurs dont les données sont récoltées par OpenAI (...) dans le but d'+entraîner+ les algorithmes faisant fonctionner la plateforme". En outre, alors que le programme est destiné aux personnes de plus de 13 ans, "l'Autorité met l'accent sur le fait que l'absence de tout filtre pour vérifier l'âge des utilisateurs expose les mineurs à des réponses absolument non conformes par rapport à leur niveau de développement". OpenAI a désormais sur son site des informations "sur comment on collecte et on utilise les données liées à l'entraînement" et une "plus grande visibilité" sur la page d'accueil de ChatGPT et OpenAI sur la politique concernant les données personnelles. La compagnie assure avoir mis en place un outil "permettant de vérifier en Italie l'âge des utilisateurs" une fois qu'ils se branchent. L'Autorité italienne acté vendredi "des pas en avant accomplis pour conjuguer le progrès technologique avec le respect des droits des personnes". ChatGPT est apparu en novembre et a rapidement été pris d'assaut par des utilisateurs impressionnés par sa capacité à répondre clairement à des questions difficiles, à écrire des sonnets ou du code informatique. (Belga)