Conflit israélo-palestinien - Un adolescent palestinien tué par des soldats israéliens

"Mostafa Amer Sabah, 16 ans, a été tué par les balles de l'occupation (israélienne) dans le village de Teqoa", a indiqué le ministère dans un communiqué qui ne précise pas les circonstances du drame. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté cette information dans l'immédiat. Cet incident intervient au lendemain du décès d'un autre palestinien abattu par les soldats israéliens. L'armée avait alors fait état d'une "tentative d'attaque à la voiture bélier" dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Le conflit israélo-palestinien connaît une vague de violences accrues depuis janvier. La mort de l'adolescent vendredi porte à 100 le nombre de Palestiniens tués depuis le début de l'année. Dix-neuf Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués au cours de la même période, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe. (Belga)