Euro de squash par équipes - La Belgique se défait de la France et accède à la finale chez les dames

L'équipe belge, formée par les soeurs Nele et Tinne Gilis, Chloé Crabbe et Marie Van Riet, n'a eu besoin que de deux matches pour assurer sa place en finale de la compétition. Nele Gillis a ouvert le bal avec une victoire en quatre sets (5-11, 11-5, 11-5, 11-9) contre Melissa Alves. Sa soeur Tinne lui a succédé, en expédiant son match contre Enora Villard en trois sets (11-5, 11-3, 11-4). Chloé Crabbé n'a donc même pas dû affronter Marie Stephan dans un match décisif. La finale opposera l'équipe belge aux Anglaises, samedi à 12h00. Ces dernières se sont imposées contre le pays de Galles, 2-0 . Les messieurs disputaient quant à eux la demi-finale en deuxième division face à la Tchéquie. Ils se sont inclinés 3-0 et disputeront le match pour la troisième place contre la Suède. En cas de victoire, les messieurs auraient assuré leur montée en division 1. Mais Victor Byrtus a pris le meilleur sur Mats Raemen (11-6, 11-6, 11-4) et Martin Svec lui a emboîté le pas contre Joeri Hapers (11-6, 11-4, 11-4). Lowie Delbeke a vu son match s'arrêter après deux sets (11-6, 11-7) contre Daniel Mekbib, une fois qu'il était mathématiquement impossible de revenir. Harold Castiaux n'a pas eu l'occasion d'affronter Jakub Solnicky. La petite finale aura lieu samedi à 11h30. La Tchéquie sera opposée en finale à l'Irlande, tombeuse de la Suède (3-1). (Belga)