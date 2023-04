F1 - GP d'Azerbaïdjan - Charles Leclerc s'offre la pole à Bakou, juste devant Max Verstappen

Leclerc a couvert les 6,003 km du circuit urbain de la capitale située du bord de la Caspienne en 1:40.203 pour rééditer sa performance des deux dernières années en Azerbaïdjan. Il s'agit de sa 19e pole en 105 Grands Prix. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 2e à 188/1000es, partira en première ligne à ses côtés pour son 167e Grand Prix. Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) est 3e à 292/1000es et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), 4e à 813/1000es, complèteront la 2e ligne. Le Britannique George Russell (Mercedes) a été éliminé en Q2 avec le 11e temps, Hamilton passant de justesse en Q3. Le Britannique a placé sa Mercedes ensuite en 5e position. Le Néerlandais Nyck de Vries (AlphaTauri-Red Bull), 6e des essais du matin, a été éliminé en Q1 après un accident tout comme Pierre Gasly (Alpine-Renault). Max Verstappen s'était montré le matin le plus rapide de la seule séance d'essais libres, selon le nouveau format des essais lors des week-ends sprint. Samedi (de 10h30 à 11h15), une séance d'essais (sprint shootout, Q1 de 12 minutes, Q2 de 10 minutes et Q3 de 8 minutes) déterminera la grille de départ de la course sprint de l'après-midi (15h30-16h00) qui attribuera des points aux huit premiers. Le Grand Prix se disputera dimanche (13h00) sur 51 tours (306,049 km). L'an dernier, Verstappen (Red Bull) s'était imposé devant Perez et Russell (Mercedes). Leclerc (Ferrari) avait décroché la pole position en 1:41.359. Verstappen est leader du championnat avec 69 points devant Perez (54), Alonso (45) et Hamilton (38). (Belga)