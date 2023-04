F1 - GP d'Azerbaïdjan - Max Verstappen devance Charles Leclerc dans la séance d'essais libres

Le Néerlandais, double champion du monde en titre et leader du championnat, a couvert les 6,003 km en 1:42.315. Il a devancé de justesse le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) de 37/1000e. Son équipier le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) a pris la 3e place à 139/1000e. La seconde Ferrari celle de l'Espagnol Carlos Sainz a signé le 4e temps à 584/1000e. Le Britannique Lando Norris (McLaren-Mercedes) a complété le top 5 à 810/1000e. Tous les autres pilotes ont été relégués à au moins une seconde. Il faut descendre aux 11e et 17e rangs pour trouver trace des Mercedes. Le Britannique Lewis Hamilton a concédé 1.483 seconde à son meilleur rival tandis que son équipier et compatriote George Russell a tourné 2.767 secondes moins vite que Verstappen. L'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) a signé le 8e chrono à 1.245 seconde. Samedi matin (de 10h30 à 11h15), une séance d'essais (sprint shootout, Q1 de 12 minutes, Q2 de 10 minutes et Q3 de 8 minutes) déterminera la grille de départ de la course sprint de l'après-midi (15h30-16h00) qui attribuera des points aux huit premiers. Le Grand Prix se disputera dimanche (13h00) sur la distance de 51 tours (306,049 km). L'an dernier, Verstappen (Red Bull) s'était imposé devant Perez et Russell (Mercedes). Leclerc (Ferrari) avait décroché la pole position en 1:41.359. Verstappen est leader du championnat avec 69 points devant Perez (54), Alonso (45) et Hamilton (38). (Belga)