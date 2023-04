FIA WEC - Kamui Kobayashi et Toyota en pole aux 6 Heures de Spa-Francorchamps

Dans la catégorie reine Hypercar, Toyota a soufflé le chaud et le froid avec la sortie du Néo-Zélandais Brendon Hartley en haut du Raidillon en début de séance. L'autre voiture, pilotée par le Japonais Kamui Kobayashi, a hérité de la pole position quelques minutes après le drapeau à damiers. Le meilleur temps initialement réussi par la Ferrari de l'Italien Antonio Giovinazzi a en effet été annulé pour non-respect des limites de la piste. Giovinazzi a été renvoyé au troisième rang, derrière son équipier espagnol Miguel Molina. Quant au Limbourgeois Laurens Vanthoor, il a vu le Français Kévin Estre placer leur Porsche 963 au sixième rang. En LMGTE-Am, Sarah Bovy (Porsche 911 RSR) était la seule des trois pilotes belges à disputer les qualifications. Dans une séance également interrompue suite à la sortie de la Porsche de l'Américain PJ Hyett, la Liégeoise n'a eu qu'une seule véritable tentative chronométrée, néanmoins suffisante pour réaliser le deuxième chrono en 2:19.150. La pole est revenue à l'Omanais Ahmad Al Arthy (Aston Martin) en 2:17.216. La Porsche 911 RSR d'Alessio Picariello partira en fond de peloton après le 13e chrono signé par son équipier italien Claudio Schiavoni. Ulysse De Pauw n'a pas pu prendre part aux qualifications après la violente sortie de son équipier italien Diego Alessi vendredi. En LMP2, la pole est revenue au Britannique Tom Blomqvist (Oreca United) alors que les deux voitures de l'équipe belge WRT ont signé le deuxième et le quatrième temps, respectivement avec le Suisse Louis Delétraz et le Néerlandais Robin Frijns. Le départ de la course sera donné ce samedi à 12h45. (Belga)