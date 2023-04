Jupiler Pro League - La Gantoise ouvre les Europe Playoffs avec une victoire face à Westerlo

Les 'Buffalos' ont débuté la rencontre avec un pressing important et plusieurs actions dangereuses. Tarik Tissoudali (11e) s'est procuré un tir cadré qui a été dévié in extremis par un défenseur, ensuite Vadis Odjidja-Ofoe (15e) a décoché une frappe qui a fini dans les bras de Sinan Bolat. Alors que le jeu était contrôlé par La Gantoise, ce sont finalement les Campinois qui ont mis le feu aux poudres grâce à une puissante frappe de Mathias Fixelles (27e) qui a fini dans la lucarne droite de Paul Nardi (27e, 0-1). Après la pause, les hommes de Hein Vanhaezebrouck sont revenus sur la pelouse de la Ghelamco Arena le couteau entre les dents. Hyun-Seok Hong (52e, 1-1) a d'abord remis les compteurs à zéro avec une déviation aérienne. Ensuite, Sven Kums (55e, 2-1) a donné l'avantage aux Gantois via un tir à ras de sol qui a traversé la défense campinoise. En fin de rencontre, Gift Orban (88e, 3-1) a effacé les espoirs d'égalisation de Westerlo avec une reprise de volée. Au classement, La Gantoise conforte sa première place avec 31 points. Le Standard, qui affrontera le Cercle de Bruges samedi à 18h15, suit avec 28 points. Westerlo, 26 points, pointe au 3e rang avec une unité de plus que le Cercle. (Belga)