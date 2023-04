Jupiler Pro League - Le président de Courtrai Ronny Verhelst et le directeur Matthias Leterme démissionnent

"Le directeur général Matthias Leterme et le président Ronny Verhelst ont présenté leur démission au conseil d'administration de Courtrai. Avec un maintien en D1A en poche et une base financière solide, cela semble être un bon moment pour le club d'écrire son prochain chapitre", a écrit le club dans un bref communiqué. Verhelst avait repris la présidence de Courtrai en juin 2020 après le départ de Joseph Allijns qui avait passé 19 années à la tête du club flandrien. Verhelst avait également été président de la Pro League, l'instance du football professionnel belge, entre mai 2012 et mars 2013. Leterme était lui actif au sein du club depuis 2009. Les deux dirigeants resteront cependant en place "dans l'intérêt du club en attendant la désignation de leurs successeurs." (Belga)