La tuerie de masse de 2022 au Canada était préméditée, suggère l'enquête

La veille du drame, qui a fait 11 morts et 18 blessés en septembre 2022, Damien Sanderson, le frère du principal suspect, aurait dit à une connaissance qu'ils avaient "une mission à accomplir" et que "les gens en entendraient parler dans les prochaines heures", ont expliqué les autorités en revenant, heure par heure, sur les faits. Le lendemain, vers 04H45, Damien et son frère Myles ont été vus en train de "s'enfiler de l'alcool" et "s'encourager", a ajouté Joshua Graham, surintendant de la Gendarmerie royale du Canada, la police fédérale, lors d'un point de presse. "L'enquête a permis de déterminer qu'il s'agissait du début de la tuerie de masse", a-t-il précisé, décrivant la chronologie des meurtres perpétrés dans la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, dans l'ouest de la province canadienne de la Saskatchewan. Les meurtres ont donné lieu à une vaste chasse à l'homme de quatre jours qui a abouti à la mort de l'unique responsable, Myles Sanderson, en garde à vue après avoir été arrêté à l'issue d'une course-poursuite avec la police. Damien Sanderson, qui avait été initialement identifié comme suspect dans les meurtres, a été retrouvé mort au lendemain de la tuerie. Les frères se seraient disputés au début des attaques et Myles aurait alors tué Damien, a raconté la police. En tout, les enquêteurs ont examiné 42 scènes de crime et ont interrogé plus de 200 témoins. (Belga)