Le gouvernement Jeholet poursuit la revalorisation du rôle des bibliothèques

Selon la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo), le texte revoit le décret balisant les missions des bibliothèques au départ d'une évaluation menée en concertation avec les acteurs et actrices de terrain. Cette révision permet d'une part une simplification administrative attendue par le secteur et d'autre part une redéfinition plus claire des missions des bibliothèques, avec l'ambition affichée de réaffirmer et renforcer leur rôle. Selon Bénédicte Linard (Ecolo), les bibliothèques offrent aujourd'hui des services culturels qui vont bien au-delà du "simple" prêt de livres. "Outre le prêt de livres, elles organisent des animations, des ateliers, des lectures de contes, etc. Elles sont devenues des lieux de rencontres qui rendent la culture accessible au plus grand nombre, de par leur proximité au cœur des villes et villages, et leur accessibilité financière". Outre ces révisions qualitatives attendues par le secteur, on prévoit un soutien confirmé aux médiathèques locales qui proposent leurs propres collections médias et qui œuvrent en partenariat avec Point Culture, dont les collections sont pour rappel désormais accessibles au public via le réseau des bibliothèques reconnues. L'avant-projet est annonciateur du lancement d'un dispositif innovant qui vise à soutenir les ludothèques, présentes aujourd'hui dans de nombreuses bibliothèques. Sont également dans le pipeline, des actions visant à promouvoir l'accès à la lecture en prison, avec notamment le lancement d'un projet pilote à la prison de Haren. (Belga)