Le solde brut à financer wallon passe sous la barre des 3 milliards d'euros

Le solde de financement SEC, lui, s'est amélioré de quelque 85 millions, pour passer de 2,577 à 2,492 milliards sur la même période. Au rayon des bonnes nouvelles toujours, la trajectoire budgétaire affiche désormais un déficit public de 60 millions d'euros, ce qui est nettement mieux que les 274 millions prévus dans l'accord de gouvernement et que les 111 millions annoncés à l'initial 2023. Comme lors des exercices précédents, ce montant est toutefois expurgé des dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire (70 millions d'euros), aux inondations (461 millions), à la guerre en Ukraine (47 millions), à la crise énergétique (445 millions) et à la relance de la Région (1,409 milliard). "C'était un contrôle budgétaire purement technique, dans lequel ont été intégrés les derniers paramètres macroéconomiques - plus favorables que ceux de l'automne dernier, ndlr - et des mesures spécifiques prises à enveloppe fermée", a expliqué le ministre régional du Budget, Adrien Dolimont, au cours d'une conférence de presse. "Le fil rouge est resté inchangé: il fallait garantir la soutenabilité de la dette wallonne tout en gardant des marges pour les investissements nécessaires à la reconstruction des zones sinistrées durant les inondations de l'été 2021 et ceux liés à la relance", a-t-il ajouté. "Que le solde brut à financer soit passé sous les 3 milliards d'euros constitue un signal de saine gestion pour les observateurs. On a réussi à garder le cap fixé à l'initial tout en préservant des marges d'investissement", a conclu le ministre Dolimont. (Belga)