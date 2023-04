Les Cyber Streaming Awards ont récompensé huit créateurs belges de contenu en direct

L'évènement a débuté à 17h00, avec une réception et la possibilité pour les participants de s'affronter sur différents jeux vidéos. La soirée s'est poursuivie par la cérémonie de remise des prix, décernant le titre de "streamer de l'année" à la créatrice Miss Dadou. Parmi les autres nominés, le prix de la meilleure réalisatrice de contenu féminine a été attribué à Manonolita et celui de créateur le plus prometteur à ShinzoDiac. Le streamer Jarmou a lui été nommé lauréat dans la catégorie e-sport, tandis que le collectif La Cabaane a reçu le prix de la meilleure réalisation en groupe. Par ailleurs, le titre de meilleur streamer flamand a été décerné à Twoosie, et celui de son homologue francophone à Suun_bear. Enfin, Saladekettv a été primé dans la catégorie "Underdog", qui s'adressait aux créateurs de contenu en direct avec moins de 100 abonnés. L'évènement a également été diffusé sur la plateforme de streaming en direct Twitch, afin de promouvoir les interactions entre les lauréats, le public et les communautés présentes en ligne. (Belga)