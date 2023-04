Les métros circulent à nouveau normalement à Bruxelles

(Belga) Les métros bruxellois circulent à nouveau sur les lignes 1 et 5, depuis peu avant 13h00. Aucun métro ne circulait entre Arts-Loi et Beekkant à la suite d'un déraillement depuis le début du service vendredi, mais à la mi-journée, l'incident a été résolu et le service a été rétabli.