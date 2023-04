Mexique: 26 corps retrouvés dans des fosses clandestines

"Dix fosses clandestines ont été localisées jusqu'à présent, et les restes humains et ossements de 26 personnes" ont été retrouvés, a déclaré dans un message Héctor Javier Peña, responsable du bureau du procureur spécial pour la disparition des personnes à Colima. Les restes ont été localisés à l'aide de drones et de chiens à Cerro de Ortega, dans la municipalité de Tecoman où ont été identifiés de nombreux enterrements clandestins depuis 2018. Les fouilles se poursuivent et les autorités n'excluent pas la présence d'autres restes. L'Etat de Colima, sur la côte pacifique, est un point-clé sur la route du trafic de drogue: les ports sont utilisés par les trafiquants pour faire passer des drogues ou des substances telles que le fentanyl, un opioïde synthétique qui peut être jusqu'à 50 fois plus puissant que l'héroïne. Le Mexique a enregistré plus de 340.000 assassinats et environ 100.000 disparus, la plupart attribués aux groupes criminels, depuis le lancement fin 2006 d'une offensive contre les trafiquants de drogue. (Belga)