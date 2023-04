Morocco Desert Challenge - 6e étape: Igor Bouwens prend la deuxième place en camion

Steven Rotsaert, Bram Lapere et Lise Rotsaert (MAN) ont connu une moins bonne journée, terminant 14e et perdant 1h12:05 sur les leaders. Au classement, ils restent troisièmes. En SSV, la victoire d'étape est revenue au duo Gunter Hinkelmann et Filipe Bianchini de Oliveira (Can-Am). Gert Huzink et Rob Buursen (Can-Am) terminent quatrième et conservent en tête. Le duo doit cependant se méfier du père et du fils Martin et Mitchel van den Brink (Can-Am), qui ont terminé deuxièmes vendredi et se rapprochent de 3:05 au classement. Laurent Laeremans et Claudio Bonafe (Can-Am) ont été le meilleur duo belge en décrochant la 10e place. Au classement général, ils occupent le 17e rang. Chez les voitures, Mathieu Serradori a remporté sa sixième étape. Le Français a devancé de 48 secondes son compatriote Simon Vitse (Optimus) qui est également son poursuivant au général avec 32:41 de retard. Pour cette sixième étape, les voitures, les camions et les SSV ont effectué un parcours de 343 kilomètres avec un départ et une arrivée à M'hamid. La course moto a été annulée suite au décès tragique du Néerlandais Bram van der Wouden qui a été victime de la chaleur. (Belga)