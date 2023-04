TC Liège - Expertise médicale ordonnée dans le dossier d'un père qui a tenté de tuer son fils

Les faits s'étaient déroulés le 20 janvier 2023 en début de soirée dans l'habitation du prévenu. À la suite d'une dispute, le prévenu avait poursuivi son fils jusque dans le garage de l'habitation, où il s'était emparé d'un couteau et l'avait frappé en direction du visage. L'adolescent avait esquivé le geste de la main. Une entaille de 6 centimètres de longueur et de 3 centimètres de profondeur avait été constatée sur sa main. Récidiviste sur de très nombreux faits de violences ayant entraîné des condamnations, le prévenu avait contesté les faits. Il avait affirmé qu'il n'est pas exclu que son fils se soit occasionné la blessure, alors qu'un médecin légiste avait confirmé une lésion typique d'une plaie de défense. Le parquet avait requis contre le prévenu une peine de 4 ans de prison. Le tribunal a ordonné la réalisation d'une expertise afin de déterminer la gravité des séquelles et l'incapacité engendrée. Cette période d'incapacité pourrait avoir une influence sur la gravité de la sanction imposée ensuite au prévenu. L'affaire sera réexaminée le 16 juin. (Belga)