Top Division Women - Nastja Claessens, 18 ans, parmi les trois nommées pour la "joueuse et l'espoir de l'année"

Nastja Claessens, reprise dans la présélection des Belgian Cats pour l'Euro, est la fille de l'ancienne internationale (qui a disputé notamment l'Euro 2007 avec la Belgique), Irina Medvedeva. Dans cet annuel referendum organisé par Basketbal Vlaanderen et Het Nieuwsblad, Kangoeroes Malines, auteur mercredi d'un second doublé Coupe-Championnat de Belgique, est souvent cité également avec Heleen Nauwelaers et Laure Resimont nommées pour le titre de la joueuse de l'année. Arvid Diels peut être comme l'an dernier élu coach de l'année. Le Français Fred Dusart, vice-champion de Belgique et finaliste de la Coupe avec Castors Braine, est le 3e coach nommé. La jeune Eva Van Gils figure parmi les trois nommées pour l'espoir de l'année avec Habibatou Bah (Phantoms Boom), présélectionnée pour l'Euro avec les Belgian Cats. Les lauréats seront connus la semaine prochaine et les prix remis lors de la dernière rencontre de préparation des Belgian Cats avant l'Euro en Israël et en Slovénie, le 10 juin à Louvain contre la Chine. Maxuella Lisowa avait été élue joueuse de l'année 2022. Ine Joris avait élue espoir de l'année. (Belga)