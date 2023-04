Un logement inhabitable après un incendie à Saint-Gilles

Les pompiers ont été informés de l'incendie survenu dans la rue de Bosnie vers 19h25. A leur arrivée, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un incendie au premier étage de la maison, qui a provoqué beaucoup de fumée. "Les flammes jaillissaient des fenêtres et léchaient la façade", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "Nous avons pu éviter l'extension aux maisons adjacentes et éteindre l'incendie. Les travaux de nettoyage prendront cependant un certain temps. Les habitants ont réussi à se mettre à l'abri, même si l'un d'entre eux a dû être soigné par le médecin du Smur présent sur place". La propriété a été fortement endommagée par l'incendie, dont l'origine est encore inconnue, et l'eau, l'électricité et le gaz ont été coupés. La maison est donc inhabitable, au moins temporairement. Les résidents ont été pris en charge par les services communaux de Saint-Gilles. (Belga)