André Greipel est le nouveau coach de l'équipe d'Allemagne de cyclisme sur route

L'Allemand de 40 ans qui encadrera l'équipe dans tous les championnats internationaux, considère son nouveau poste comme un "grand défi". "J'ai vraiment hâte de travailler avec les athlètes, je veux tirer le meilleur d'eux. La génération actuelle est forte. Former une équipe avec eux, poursuivre un objectif commun et l'exécuter avec succès, ce sera une tâche passionnante. "André n'apporte pas seulement une expérience incroyable, il n'est pas non plus lié à une équipe et peut donc agir librement et en toute neutralité", a déclaré Marcus Burghardt, ancien coureur et membre du conseil d'administration de la BDR en charge du cyclisme professionnel. Le natif de Rostock a mis un terme à sa carrière en 2021. Il a connu ses plus grands succès au service de l'équipe belge Lotto, pour laquelle il a couru entre 2011 et 2018. Son palmarès comprend 11 victoires d'étape dans le Tour, 7 dans le Giro et 4 dans la Vuelta. Au total, il a enregistré 158 victoires professionnelles. (Belga)