Biden va rencontrer 18 dirigeants du Pacifique en mai en Papouasie-Nouvelle-Guinée

M. Biden prévoit de s'entretenir avec les membres du Forum des îles du Pacifique dans la capitale du pays et de participer à des rencontres bilatérales, a déclaré le chef de la diplomatie de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Justin Tkatchenko, au moment où Washington tente d'intensifier son offensive diplomatique dans la région. Les Premiers ministres d'Australie et de Nouvelle-Zélande font partie des dirigeants conviés. Washington et Pékin se livrent une lutte d'influence dans ce qui était autrefois une zone marginale d'un point de vue diplomatique, mais est aujourd'hui de plus en plus considérée comme crucial sur les plans commercial, politique et militaire. M. Biden atterrira le 22 mai en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il sera le premier président américain en exercice à se rendre depuis au moins un siècle. Le chef d'Etat américain doit également assister à un sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, et à un sommet à Sydney, en Australie, avec l'alliance informelle appelée "Quad", que les Etats-Unis forment avec le Japon, l'Australie et l'Inde. (Belga)