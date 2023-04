Conflit au Soudan - Le Tchad a évacué 351 de ses ressortissants en deux jours

L'avion civil transportant ces ressortissants tchadiens s'est posé vendredi à 23h53 locale (02h00 HB) sur le tarmac de l'aéroport international de N'Djamena, en provenance de la ville de Port-Soudan. "Nous accueillons 130 rapatriés dont 15 enfants et 34 personnes âgées", a déclaré à l'AFP Ibrahim Adam Mahamat, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. A leur descente de l'avion, des femmes, des enfants, et des personnes âgées pour l'essentiel ont été conduits auprès des équipes de l'agence de l'ONU pour les migrations (OIM) qui ont procédé à leur recensement, a constaté un journaliste de l'AFP. Deux premiers vols d'évacuation avaient atterri à N'Djamena jeudi soir en provenance de Port-Soudan, avec à leur bord 221 ressortissants tchadiens sur les 438 que les autorités avaient annoncé évacuer en début de semaine. Le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Annadif avait annoncé à l'AFP lundi que "300 étudiants", "120 autres" ressortissants en attente de soins à Khartoum, et une "trentaine de militaires" actuellement dans des écoles de formation, seraient évacués. Le Soudan est en proie à des combats meurtriers entre armée et paramilitaires engagés dans une guerre pour le pouvoir dans la capitale Khartoum, ainsi qu'au Darfour, frontalier du Tchad. Le conflit a fait plus de 500 morts en deux semaines. (Belga)