Conflit en Syrie - Frappe israélienne en Syrie: 3 civils blessés, selon Damas

"Vers 00h50, l'ennemi israélien a mené une attaque aérienne avec plusieurs missiles, provenant de la direction du nord du Liban, visant plusieurs positions dans les environs de la ville de Homs", a rapporté l'agence officielle SANA. "Trois civils ont été blessés, une station-service civile a pris feu et un certain nombre de réservoirs de carburant et de camions ont été brûlés", a ajouté l'agence, précisant que la défense aérienne syrienne avait intercepté certains des missiles. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une organisation basée au Royaume-Uni et disposant d'un vaste réseau de sources à l'intérieur de la Syrie, "des missiles israéliens ont détruit un dépôt de munitions appartenant au Hezbollah libanais sur l'aéroport militaire de Dabaa", dans la province de Homs. Sans faire état de victimes, l'Observatoire a fait état "de fortes explosions" et d'incendies. Depuis le début du conflit en Syrie en 2011, Israël a lancé des centaines de frappes aériennes contre le pas, visant principalement les forces soutenues par l'Iran et le Hezbollah, ennemis jurés d'Israël. Le 2 avril, Israël avait mené des frappes similaires contre une installation du Hezbollah dans la zone de l'aéroport de Dabaa, tuant deux combattants pro-iraniens et blessant cinq soldats, selon l'OSDH. (Belga)