Coupe de Belgique - Alderweireld va jouer sa première finale en Belgique: "Spécial de représenter ma ville"

"C'est spécial de jouer une finale tout en représentant ma ville", a déclaré Alderweireld samedi en conférence de presse. "C'est ma première finale en Belgique et nous avons l'occasion de réaliser quelque chose de grand avec le club. Toute ma famille sera également présente. C'est aussi spécial pour elle de voir le club de sa ville jouer une finale. On vit cela différemment." Il y a trois ans, l'Antwerp avait remporté la Coupe de Belgique face au Club Bruges dans un stade Roi Baudouin complètement vide à cause du coronavirus. Cette année, les supporters du Matricule 1 seront bien présents et sont déjà venus soutenir leurs joueurs avant leur départ vers Bruxelles "Les supporters nous suivent partout et nous soutiennent même dans les moments difficiles. C'est désormais à nous de leur offrir une belle journée demain (dimanche, ndlr.)." Face à Malines, l'Antwerp partira avec l'étiquette de favori. "Pour nous, cela reste du 50-50. Nous allons tout faire pour gagner. En tant que joueur, vous n'avez pas la chance de jouer une finale chaque année. Nous avons une belle possibilité de gagner un trophée", a conclu l'ex-Diable Rouge. (Belga)