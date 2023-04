Delhaize - Six syndicalistes interpellés devant un magasin Delhaize à Gand

La direction a alors décidé d'envoyer un huissier, accompagné de la police. Afin de notifier son ordre de mission, l'huissier a besoin de l'identité des participants. Ce qui entraîne souvent un jeu du chat et de la souris entre la police et les grévistes qui ne fournissent pas (directement) leur carte d'identité. Après quelques heures de détention, les six syndicalistes ont été libérés. Ils se sont à nouveau joints à l'action de protestation devant le magasin de la Watersportbaan. (Belga)