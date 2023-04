Des documents "sensibles" sur un sous-marin nucléaire britannique retrouvés dans un pub

Les documents, abandonnés dans les toilettes du bar, à même le sol, décrivaient le fonctionnement interne du sous-marin et servaient à apprendre aux membres d'équipage comment isoler certaines pièces pour les dépressuriser. La Royal Navy a expliqué au Sun qu'il s'agissait de documents généraux ne contenant pas d'informations classifiées. Selon le journal toutefois, les documents portaient l'épithète de "sensibles". Non loin du pub se trouve le chantier naval BAE Systems, où le HMS Anson a été construit. Le sous-marin nucléaire de classe Astute, armé de torpilles et de missiles de croisière et d'un coût de 1,3 milliard de livres sterling, est parti pour ses premiers essais en mer à la mi-février. La Royal Navy a dit prendre la situation au sérieux et a ouvert une enquête (Belga)