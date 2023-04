Environ 5.000 fêtards se sont introduits sur le domaine militaire de Brustem à Saint-Trond

Les organisateurs ont forcé l'entrée du domaine, acheminant dispositif sonore, boissons et nourriture sur le site. Dès 23h00 et "en quelques heures, des milliers de personnes ont rallié le domaine, depuis l'Allemagne et les Pays-Bas notamment", a retracé l'édile. La musique battait encore son plein aux premières heures. Les forces de l'ordre étaient présentes en matinée pour assurer une évacuation sereine du site, a ajouté Mme Kempeneers. La police doit également procéder aux constatations d'usage concernant les effractions présumées. Le volume de la sono et les milliers de véhicules stationnés dans les environs ont provoqué des nuisances. Ce n'est pas la première fois que la région accueille ce genre de fête illégale. (Belga)