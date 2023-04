F1 - GP d'Azerbaïdjan - Charles Leclerc remporte le shootout et s'élancera de la 1re place de la course sprint

Le Monégasque a couvert les 6,003 km du circuit urbain de la capitale azerbaïdjanaise en 1:41.697 lors de la Q3 de ce nouveau format de qualification. Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) a signé le 2e chrono à 147/1000e. Le double champion du monde en titre le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le 3e temps à 290/1000e. Il partagera la 2e ligne avec le Britannique George Russell (Mercedes) 4e à 555/1000e. La 3e ligne sera occupée par l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) à 590/1000e et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) 6e à 805/1000e. Vendredi, en qualifications du Grand Prix de dimanche, Leclerc avait signé le meilleur chrono en 1:40.203. Samedi après-midi (15h30 belges, 17h30 locales), la première des six courses sprint de la saison offrira 8 points au vainqueur et des points aux sept autres meilleurs classés de l'épreuve longue de 17 tours (102,051 km). Les courses sprints ont été introduites en 2021 et étaient au nombre de trois tout comme en 2022. Cette année les autres sprints se courront en Autriche (1er juillet), à Spa-Francorchamps (29 juillet ), au Qatar (7 octobre), aux États-Unis (21 octobre) et au Brésil (4 novembre). Le Grand Prix se disputera dimanche (13h00 belges, 15h00 locales) sur 51 tours (306,049 km). L'an dernier, Verstappen (Red Bull) s'était imposé devant Perez et Russell. Leclerc avait décroché la pole position en 1:41.359. Verstappen est leader du championnat avec 69 points devant Perez (54), Alonso (45) et Hamilton (38). (Belga)