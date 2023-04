Invasion de l'Ukraine - Cinq villages russes d'une région frontalière de l'Ukraine sans électricité après des tirs

"Le village de Novaïa Tavoljanka a été visé par des tirs des forces ukrainiennes aujourd'hui", a écrit M. Gladkov sur Telegram. "Des lignes de transmission ont été endommagées", a-t-il indiqué, précisant que ce village et quatre autres localités situées à proximité - Arkhanguelskoïe, Mourom, Chamino et Ziborovka - sont restés sans électricité. "Selon de premières informations, personne n'a été blessé", a souligné M. Gladkov. Selon lui, un obus est tombé dans la cour d'une maison privée récemment construite, en causant d'"importants dégâts". Dix autres maisons ont également été touchées par les tirs, a-t-il ajouté. Des localités et infrastructures dans la région de Belgorod subissent régulièrement des frappes attribuées par Moscou à l'armée ukrainienne, sans que Kiev ne revendique en être l'auteur. La capitale régionale, du même nom, a également été touchée directement plusieurs fois. (Belga)