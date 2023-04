ITF de Santa Margherita di Pula - Marie Benoit battue en finale du double

La N.7 belge, 190e mondiale en simple (456e en double) et sa partenaire la Bosnienne Dea Herdzelas (WTA 398 en double), avec qui elle composait la 3e tête de série, ont été battues par les Italiennes Alessandra Teodosescu et Federica Urgesi en deux manches: 6-4 et 6-3. La finale s'est terminée après 1heure et 12 minutes de jeu. Le palmarès de Benoit compte toujours 10 titres ITF en double. L'Eupenoise de 28 ans a remporté par ailleurs 11 titres ITF en simple dont deux enlevés cette saison : le W60 de Vero Beach et le W60 de Glasgow. (Belga)