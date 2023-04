Kortessem souhaite fusionner avec Hasselt

Au cours des dernières semaines, les habitants pouvaient donner leur avis sur une éventuelle fusion des deux entités. Seuls 7% des résidents de Kortessem et 1% de ceux d'Hasselt ont répondu. Néanmoins, près de la moitié (49%) des répondants de Kortessem se sont prononcés en faveur de la poursuite de la fusion avec Hasselt. Selon le bourgmestre, Tom Thijsen (CD&V), en dépit du peu de participation à l'enquête, il y avait suffisamment d'intérêts à poursuivre la fusion. Il a aussi souligné la forte interdépendance socio-économique déjà existante entre les deux entités limbourgeoises. "De tous les élèves de Kortessem qui sont à l'école secondaire, un peu plus de la moitié est scolarisé dans une école d'Hasselt. 56% de nos habitants se tournent vers Hasselt pour la culture, et 57% y font leurs emplettes", a encore fait part le bourgmestre. Une fois soumis au vote du collège communal, seuls l'Open Vld et Vooruit ont voté contre le projet. Maintenant que l'accord de principe pour une fusion volontaire des deux communes est approuvé, un responsable du projet peut être nommé. La fusion pourrait éventuellement avoir lieu en 2025. (Belga)