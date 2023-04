Le trafic ferroviaire a repris entre Malines et Termonde

L'accident s'est produit peu avant 22h00 à proximité de la gare de Buggenhout entre un train et une voiture. Cette dernière s'est en partie retrouvée sur les rails après un accrochage survenu précédemment. Le conducteur d'un train a procédé à un arrêt d'urgence mais n'a pas pu éviter une collision avec le véhicule. La voiture était vide au moment de la collision sur les voies et l'incident n'a fait aucun blessé. Les services de réparation ont terminé leur besogne vers 01h00 et les trains roulaient normalement samedi matin. (Belga)