Les Belges à l'étranger - Brecht Dejaegere soulève la Coupe de France pour Toulouse

Face aux Nantais, tenants du trophée, les Toulousains de Philippe Montanier se sont mis déjà sur le velours après dix minutes de jeu en menant 2 à 0 grâce à deux buts de son défenseur capverdien Logan Costa (4e et 10e). Toulouse allait doubler son avantage avant la pause face à des Nantais dominés dans tous les compartiments du jeu. Un autre joueur, l'attaquant néerlandais Thijs Dallinga (23e et 31e) s'offrait à son tour un doublé pour permettre aux Toulousains de rentrer aux vestiaires sur la marque de 4 à 0. Les Canaris ont pu sauver l'honneur sur penalty convertit par le milieu de terrain français Ludovic Blas, à un quart d'heure du terme (4-1, 75e), mais le Marocain Zakaria Aboukhlal ajoutait un 5e but pour Toulouse (5-1, 79e). Averti à la 58e, Brecht Dejaegere, 31 ans, titulaire, est sorti à la 69e minute. Le milieu de terrain flandrien décroche sa première Coupe nationale après deux défaites en finale de la Coupe de Belgique avec Genk (2019) et Courtrai (2012). Pour Toulouse, champion de Ligue 2 la saison dernière, c'est la 2e Coupe de son histoire, 66 ans après un premier succès en 1957. (Belga)