Les Lakers écartent les Grizzlies, les Kings poussent les Warriors à un 7e match

Fort de sa victoire à Sacramento dans le 5e match mercredi, Golden State entendait bien conclure dans sa salle. Les hommes de Steve Kerr n'ont pas répondu à l'attente. Ils ont été empruntés sinon apathiques en défense et aux rebonds, malgré l'enjeu. Les Kings ont joué avec le mors aux dents. Leur banc a apporté pas moins de 52 points. Leur star DeAaron Fox, malgré une fracture à l'extrémité de l'index de la main gauche, a rentré 26 pts (10/18) et donné 11 passes. Ils ont dominé le rebond (42-53). A la crypto.com Arena, LeBron James a remporté sa 40e série en playoffs. Il s'est limité à 22 points car il a été bien épaulé par Anthony Davis (16 pts, 14 rebs, 5 blks) et D'Angelo Russell (31 pts). À l'image de Ja Morant (10 pts à 3/16 au tir), Memphis n'a jamais été dans le coup. Jaren Jackson Jr., le meilleur défenseur de la saison, a lui aussi été en délicatesse au tir (3/12 pour 14 pts). Les Grizzlies auront perdu leurs cinq rencontres jouées cette saison sur le parquet des Lakers dont les trois en play-offs. (Belga)