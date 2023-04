Les Turcs de Belgique invités à se rendre aux urnes en vue des élections à Ankara

Les autorités turques rappellent par ailleurs via la page Twitter du consulat général de Bruxelles qu'il est nécessaire d'être en possession d'un document administratif délivré par les autorités turques ainsi que de s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter. En Turquie, les bureaux de vote s'ouvriront le dimanche 14 avril, pour des élections dont l'issue semble plus qu'incertaine. Le président actuel Recep Tayyip Erdogan apparait en effet en difficulté dans les sondages. Pour ce scrutin, Recep Tayyip Erdogan fait face à trois autres candidats: Muharrem ?nce, Sinan O?an et Kemal Kiliçdaroglu. Ce dernier, membre du Parti républicain du peuple (CHP), est considéré comme son principal rival. Il a en effet été désigné comme candidat de l'opposition par six partis réunis en une alliance destinée à faire tomber Recep Erdogan, en prônant des valeurs de démocratie et de respect des droits humains. Si aucun candidat n'obtient plus de 50% lors du scrutin du 14 mai, un second tour entre les deux adversaires les plus populaires sera organisé le 29 mai. (Belga)