Play-offs NBA: les Lakers qualifiés, les Kings poussent les Warriors à un 7e match

Les Lakers de LeBron James se sont qualifiés pour les demi-finales de conférence Ouest en étrillant les Grizzlies (125-85), au contraire des Warriors défaits chez eux par les Kings (118-99) et poussés à un septième match décisif, vendredi en play-offs de la NBA.

L'ambiance des grands soirs régnait au sein de la Crypto.com Arena, en présence d'un parterre de stars dont L'acteur Jack Nicholson, fan invétéré des Lakers qu'on n'avait pas vu "courtside" depuis longtemps et que James n'a pas manqué de saluer d'une chaleureuse accolade avant le match.

"LBJ", qui a aussi fait un "check" à son ancien - et futur ? - coéquipier Kyrie Irving, a ensuite guidé les siens vers une victoire ne souffrant d'aucune contestation. Très adroit et auteur de 22 points (à 9/13 aux shoots, 6 passes), il a tenu parole, lui qui ne s'était pas épargné après le précédent match, estimant avoir été "nul" et promettant de se ressaisir.

Anthony Davis a pour sa part encore été ultra-dominant à l'intérieur (16 pts, 14 rbds), déterminé à ne rien laisser passer à l'image de ses cinq contres dont celui impressionnant infligé à Santi Aldama au troisième quart-temps, pendant que D'Angelo Russell faisait boire le calice jusqu'à la lie aux Grizzlies en y inscrivant 14 de ses 31 points pour donner plus d'écart au score.

- Démonstration de force -

Dire qu'il n'y a jamais eu de suspense dans ce sixième match est un euphémisme, car L.A. a fini avec 40 unités d'avance, profitant de la déconfiture de Grizzlies, hâbleurs en début de série et bien muets cette fois, limités à un famélique 30% de réussite aux tirs, Ja Morant ne pouvant faire mieux que 10 points (à 3/16).

Ce scénario n'était pas forcément attendu, car le champion en titre pensait bien avoir fait le plus dur en s'imposant 48 heures plus tôt chez les Kings. Malgré ce break réussi dans ce duel très serré, les Warriors ont été très loin d'en finir et le doute de basculer dans leur camp.

Les hommes de Steve Kerr ont l'expérience et le talent nécessaires pour avoir le dernier mot, mais ils devront d'abord montrer un autre visage, car ils sont apparus empruntés sinon apathiques en défense et aux rebonds, malgré l'enjeu. Un problème récurrent toute cette saison.

En face, les Kings ont joué avec le mors aux dents, en apportant une réponse collective de tous les instants des deux côtés du parquet. Symbole de leur succès: l'apport des remplaçants, auteurs de 52 points, Malik Monk étant le plus prolifique (28 pts).

- Fox, insaisissable anguille -

Quant à DeAaron Fox, malgré une fracture à l'extrémité de l'index de la main gauche, celle avec laquelle il shoote, il a encore été une insaisissable anguille pour l'arrière-garde impuissante des Warriors, fort d'une adresse remarquable (26 pts, à 10/18 aux tirs, 11 passes).

"On a toujours cru en nous. Nous ne sommes pas venus ici en pensant que notre saison serait terminée ce soir. On savait qu'on peut marquer pas mal de points contre n'importe quelle équipe et que défensivement on devait faire mieux", a-t-il réagi.

Le tout sans que Domantas Sabonis n'apporte beaucoup d'eau au moulin (7 pts, 11 rbds), plombé par six fautes valant une exclusion précoce. En plus, le pivot lituanien a reçu un coup de coude involontaire sous l'oeil gauche de Kevon Looney avant la pause.

Jamais entré du bon pied dans ce match, Golden State a été maladroit en attaque, payant autant les efforts de dissuasion adverses que des choix hasardeux, à l'image de Jordan Poole guère inspiré (7 pts à 2/11 aux shoots).

En dépit d'éclairs sporadiques de Stephen Curry (29 pts) et Klay Thompson (22 pts), les Warriors ont évolué dans un brouillard épais, bousculés dans l'agressivité. Une réaction d'orgueil s'impose dimanche à Sacramento, car leur pend au nez une grosse déconvenue.