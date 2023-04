SuperLeague football féminin - Anderlecht s'impose à OHL et décroche un 6e titre consécutif

Sarah Wijnants a lancé les Mauves sur la voie du titre en ouvrant le score dès la 2e minute de jeu. Lore Jacobs doublait la mise à la 63e minute mais Ella Van Kerkhoven relançait le suspense en réduisant le score à 1-2 à la 80e minute. Les Louvanistes ne parvenaient cependant pas à égaliser et voyaient les Anderlechtoises s'emparer des lauriers nationaux sur leur terrain. Avec 44 points, le RSCA Women est assuré du titre, ne pouvant plus être rejoint par son dauphin, Oud-Heverlee Louvain (37 points), alors qu'il reste deux matchs à jouer. OHL avait terminé en tête de la phase classique du championnat avec 2 points de plus qu'Anderlecht mais le club louvaniste s'est incliné deux fois en playoffs, au contraire des Bruxelloises entraînées par Dave Mattheus, qui ont aligné cinq victoires dans ce mini-championnat à six. C'est le 10e titre décroché par les Anderlechtoises, après 1987, 1995, 1997, 1998, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Le RSCA Women compte aussi 11 Coupes de Belgique à son palmarès, mais ne réalisera pas de 4e doublé cette année. Les Mauves ont été éliminées en 8e de finale par le Standard, qui affrontera Genk le 18 mai en finale. (Belga)