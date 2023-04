Tour de Romandie - Tobias Foss et Robert Gesink renoncent à prendre part à la 4e étape

(Belga) Le Norvégien Tobias Foss et le Néerlandais Robert Gesink souffrent de "petits problèmes de santé ce matin" et ne prendront pas le départ de la 4e étape du Tour de Romandie cycliste (2.UWT), samedi entre Sion et le sommet de Thyon 2000. Leur équipe Jumbo-Visma a officialisé leur abandon.