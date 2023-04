Travaux à Liège-Guillemins: le trafic dévié par Angleur pendant encore 4 week-ends

Au total, ce sont six week-ends, s'étendant sur la période du 22 avril au 29 mai, qui ont été prévus par la société pour remplacer les aiguillages situés à la sortie de la gare de Liège-Guillemins, en direction d'Ans et de Bruxelles. Ce qui a certaines répercutions sur le trafic ferroviaire, puisque la ligne SNCB est entièrement coupée à la circulation. Pour les voyageurs, un plan alternatif de mobilité a été mis en place: celui-ci prévoit des bus pour les trains provenant de Landen et dévie les IC01 et ICE par la gare d'Angleur, beaucoup plus petite, à la place des Guillemins via une ligne de transport de marchandises passant par Kinkempois, Sclessin et Voroux-Goreux. Si cette solution n'est pas optimale, la gare d'Angleur n'étant pas prévue pour accueillir ce flux de voyageurs embarquant ou descendant habituellement à Liège, Infrabel maintient qu'elle n'aurait pas pu effectuer les opérations de nuit, compte-tenu de l'ampleur du chantier et qu'il n'était pas question non plus de complètement interrompre le trafic ferroviaire pendant une semaine pour réaliser les travaux. "Cette déviation par Angleur est le moindre des maux, on n'avait pas le choix de dévier les voyageurs via cette ligne de marchandises", a estimé samedi son porte-parole. Les conditions d'accueil à Angleur ont par ailleurs été renforcées par la SNCB, qui mobilisera des agents durant toute la durée du chantier pour gérer et informer aux mieux les voyageurs. (Belga)