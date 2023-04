Zelensky: tous les soldats russes sont responsables de crimes de guerre

"Non seulement l'Etat-major, mais tous, vous être des terroristes et des meurtriers et vous devez tous être punis", a déclaré le président Zelensky dans son message vidéo quotidien partagé samedi soir. Tous ceux qui pilotent et lancent des missiles, qui entretiennent des avions ou des bateaux pour des actes de terreur, sont complices, a-t-il poursuivi. Les commentaires ont été formulés après une frappe russe sur la ville d'Ouman, dans le centre de l'Ukraine, qui a fait 23 morts, dont six enfants, selon le président. Quiconque qui prépare de telles attaques de missiles doit savoir qu'il est complice de la mort de civils, a martelé le dirigeant ukrainien. C'est pourquoi, il n'est pas suffisant d'affaiblir la Russie au cours de cette guerre, mais le pays doit être tenu responsable de ses crimes, a enjoint le président. A ce titre, M. Zelensky a plaidé pour la création d'un tribunal international contre la Russie, similaire à ce qui avait été mis sur place à Nuremberg, en Allemagne, pour poursuivre les Nazis. (Belga)