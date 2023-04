Coupe de Belgique - Mark van Bommel, l'entraîneur de l'Antwerp: "Nous méritons ce trophée"

"Je suis très heureux de cette victoire. Le groupe le mérite vraiment. Quand on voit notre parcours, des penaltys à Beveren à deux belles victoires contre le Standard et Genk, et une qualification aux tirs au but face à l'Union, on peut dire qu'on mérite ce trophée", a ajouté le Néerlandais, qui décroche son premier trophée en tant qu'entraîneur. "Ce n'est que ma 2e saison complète en tant qu'entraîneur", dit Mark van Bommel. "J'ai l'impression d'être entraîneur depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas. C'est mon premier trophée, ça compte quand même dans le football. En tant qu'entraîneur, on essaie d'avoir une influence sur ses joueurs, mais ce n'est pas simple. C'est pourquoi je suis fier de notre manière de jouer et de notre solidité défensive". La Coupe en poche, l'Antwerp va maintenant entamer avec confiance les Champions Playoffs. "Mieux vaut toujours gagner que perdre,mais cela n'offre aucune garantie quant au titre", avance le T1 anversois. "Nous devons nous préparer à nouveau pour mercredi. C'est dommage de déjà jouer contre l'Union. Ce soir, j'ai laissé mes joueurs faire la fête, mais je suis confiant, ils sont suffisamment professionnels. Moi non plus je ne vais pas trop boire, on sera vite à mercredi". (Belga)