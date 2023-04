Ethiopie: 47 arrestations après le meurtre d'un dirigeant du parti du Premier ministre

Girma Yeshitila, chef du Parti de la Prospérité en Amhara, région du nord du pays récemment en proie à des troubles, a été tué avec quatre autres personnes lors d'une attaque jeudi. Les 47 personnes arrêtées sont soupçonnées de terrorisme et ont été trouvées en possession d'armes, de bombes et d'équipements de communication par satellite, ont affirmé les forces de sécurité dans un communiqué publié par le radiodiffuseur public EBC. "Les suspects ont travaillé ensemble localement et dans des pays étrangers dans le but de prendre le contrôle du gouvernement régional afin de renverser le gouvernement fédéral en assassinant les hauts responsables de l'Amhara", affirment les forces de sécurité. Le meurtre de M. Girma a été perpétré par ces "forces extrémistes", ajoute le communiqué, sans préciser la date des arrestations. Membre du comité exécutif du Parti de la Prospérité, qui compte 45 membres, M. Girma était fréquemment pris pour cible sur les réseaux sociaux par les nationalistes amhara, qui le qualifiaient de "traître" en raison de sa proximité avec M. Abiy. Selon le gouvernement régional de l'Amhara, "des forces irrégulières" ont attaqué jeudi les véhicules transportant M. Girma, ses gardes du corps et des membres de sa famille, alors qu'il se dirigeait vers Debre Birhan, importante ville de la région, à une centaine de km d'Addis Abeba. En avril, l'Amhara a été le théâtre de plusieurs jours de troubles armés déclenchés par la volonté du gouvernement fédéral de démanteler les "forces spéciales" de la région, des unités paramilitaires illégales mises en place par les autorités d'Amhara, depuis une quinzaine d'années. (Belga)