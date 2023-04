Formule 2 - Amaury Cordeel termine 20e à Bakou

La victoire est revenue à l'issue des 29 tours (174,087 km) à Oliver Bearman (Prema Racing), 17 ans, déjà lauréat de la course sprint samedi. Le Britannique, membre de l'académie Ferrari, a devancé le Brésilien Enzo Fittipaldi (Rodin Carlin), le petit-fils du double champion du monde Emerson, et le Français Théo Pourchaire (Art GP). Après son troisième podium de la saison, celui-ci s'empare avec 65 points de la première place du championnat que détenait le Japonais Ayumu Iwasa (Dams) qui n'a fini que 13e dimanche. Cordeel, 20 ans, avait pris la 10e place du sprint sur 21 tours, samedi. Qualifié en fond de grille, le pilote originaire de Tamise est passé au travers des incidents de la course sprint marquée par un gros accident lors de la dernière relance à trois tours de l'arrivée. Dennis Hauger (MP Motorsport), Victor Martins (ART Grand Prix), Jehan Daruvala (MP Motorsport), Théo Pourchaire (ART Grand Prix), Arthur Leclerc (Dams) et Jack Doohan (Invicta Virtuosi Racing) ont tous manqué leur freinage au premier virage au restart et devaient abandonner. La voiture Daruvala a soulevé le train arrière de celle de Martins en la percutant. Tout le monde est heureusement sorti indemne. Seuls les huit premiers marquent des points dans le sprint. Derrière Bearman, Frederik Vesti (Prema Racing) et Jak Crawford (Hitech) ont complété le podium. Cordeel ne compte aucun point au classement du championnat. La 5e épreuve se disputera à Imola (19-21 mai). (Belga)