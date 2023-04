Invasion de l'Ukraine - Wagner menace d'un retrait de Bakhmout si Moscou n'envoie pas davantage de munitions

"Tous les jours, nous devons entasser des milliers de corps que nous mettons dans des cercueils et renvoyons à la maison", a déclaré M. Prigojine, lors d'un entretien avec le blogueur militaire Semyon Pegov, publié samedi. Les pertes sont cinq fois plus élevées que nécessaire à cause du manque d'artillerie et de munitions, a poursuivi M. Progojine. Le chef des paramilitaires affirme qu'il a écrit au ministre de la Défense russe pour demander des stocks supplémentaires au plus vite. "Si le déficit en munitions n'est pas comblé, nous allons être forcés - afin de ne pas fuir comme des rats lâches ensuite - à se retirer ou mourir", a déclaré le sexagénaire. Il a ajouté qu'il serait probablement obligé de procéder au retrait de certaines de ses troupes, mais que le front s'écroulerait alors ailleurs. Les combattants de Wagner sont en première ligne dans les affrontements pour la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. La ville est devenue, du fait de la longueur de la bataille et des lourdes pertes subies par les deux camps, le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass. Les pertes sont élevées des deux côtés de la ligne du front. Kiev a pour sa part assuré que Moscou ne parvenait pas à couper son approvisionnement vers la ville détruite. (Belga)