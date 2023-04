Kevin Borlée bat ses frères à Baton Rouge

La capitaine des Tornados, 35 ans, avait signé son meilleur chrono de l'année en 46.14, une semaine plus tôt sur cette même piste à l'occasion du meeting LSU Alumni Gold. Son meilleur chrono de l'an dernier était de 45.12 le 14 juin à Berne. Son record de 44.56 remonte à 2012. Dylan Borlée, 30 ans, qui courait son premier 400 de la saison en plein air, s'est classé 12e en 46.86. Son record personnel se situe en 45.18, établi également le 14 juin 2022 à Berne. Jonathan Borlée, 35 ans, détenteur du record de Belgique (44.43 en 2012), a dû se contenter d'un temps de 47.30 et de la 20e place. Il a couru le 15 avril dernier à Gainesville en Floride en 46.48. Le temps qualificatif pour le 400 m individuel aux Mondiaux cet été à Budapest est fixé à 45.00 secondes. Le classement mondial permet aussi de se qualifier parmi les 48 athlètes qui pourront courir dans la capitale hongroise du 19 au 27 août. Comme il ne peut y avoir que trois athlètes par nation dans une même épreuve, le classement adapté à cette restriction place Kevin et Dylan en tant que 22e et 23e actuels. Jonathan Borlée n'est pas classé car il n'a pas encore pris part au minimum de cinq courses exigées durant la période de qualification. Par ailleurs, Alexander Doom est le premier Belge dans ce ranking au 16e rang. (Belga)