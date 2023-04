Le G7 veut mieux protéger les câbles sous-marins et collaborer en matière d'IA

A la suite des explosions sur les gazoducs North Stream 1 et 2 au large du Danemark l'an dernier, les pays occidentaux se sont inquiétés de la vulnérabilité des câbles sous-marins, désormais au centre d'un monde hyper-connecté. A l'occasion d'une rencontre digitale organisée dimanche, les pays membres du G7 se sont engagés à mieux sécuriser ces câbles. Les conclusions de la rencontre soulignent aussi l'importance de rendre les différents réseaux compatibles entre eux afin d'assurer une interopérabilité en cas de situations de crise. Outre ces câbles sous-marins, les pays du G7, à savoir le Canada, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, ont aussi fait voeu de coopérer plus étroitement en matière d'intelligence artificielle. Les pays membres soulignent dans leurs conclusions que l'IA offre de réelles opportunités, mais qu'elle pose aussi des défis. La question d'une éventuelle réglementation de l'intelligence artificielle pourrait être discutée lors de prochaines réunions du G7. (Belga)