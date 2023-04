Les Belges à l'étranger - Galatasaray perd le derby contre Besiktas et voit son avance fondre en tête du championnat

Mauro Icardi a ouvert le score pour Galatsaray, inscirvant son 14e but de la saison en championnat. Le défenseur marocain Romain Saïss a égalisé pour Besiktas (35e), qui a ensuite pris l'avantage sur un but du milieu bosnien Amir Hadziahmetovic (58e). Vincent Aboubakar a fait le break pour Besiktas dans les arrêts de jeu (90e+4). Dries Mertens était titulaire en soutien de l'attaquant et a joué 64 minutes, remplacé par Nicolo Zaniolo. Au classement, la victoire permet à Besiktas de consolider sa 3e place (65 points). Galatasaray, toujours leader (70 points) craint désormais le retour de Fenerbahce, 2e avec 67 points. (Belga)