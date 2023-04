Les Belges à l'étranger - L'Atletico de Witsel et Carrasco prend 3 points à Valladolid et revient à 2 points du Real

Witsel était aligné en défense et Carrasco sur le flanc gauche des Colchoneros, qui menaient déjà 1-3 à la mi-temps. Nahuel Molina avait ouvert le score après 20 minutes, bientôt imité par José Maria Gimenez (24e) et Alvaro Morata (38e). Cyle Larin a ensuite réduit l'écart à la 42e minute. Après avoir vu un but de Martin Hongla annulé pour hors-jeu, Valladolid ramenait la marque à 2-3 par Sergio Escudero (74e). Les Blanquivioletas poussaient en fin de match mais prenaient un coup sur la tête lorsque Joaquin Fernandez marquait contre son camp à la 87e, portant le score à 2-4. Memphis Depay, monté au jeu en remplacement de Yannick Carrasco à la 78e, donnait au score son allure finale en plantant le but du 2-5 dans le temps additionnel. L'Atletico, 3e avec 66 points, revient à 2 points de la 2e place du Real Madrid (68), derrière le solide leader Barcelone (79). Valladolid est 15e avec 35 points. (Belga)